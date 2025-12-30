En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Esta es la cobertura EN VIVO de los resultados de Córdoba de estemartes, 30 de diciembre de 2025.

Aquí podrán ver los resultados del sorteo de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna con sus respectivos ganadores.

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para participar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden quiere que salgan (“a la cabeza”, entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).