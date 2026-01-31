En esta noticia

Este viernes, 30 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5196 (Marido).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 30 de enero

 519611° 3394
 2°378212° 6137
 3°486013° 6770
 4°590814° 0503
 5°062715° 9057
 6°573116° 6802
 7°390717° 7278
 8°216818° 2500
 9°048619° 8844
 10°414420° 8056

¿Qué significa soñar con Marido?

Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor, así como la necesidad de seguridad en las relaciones personales.

Por otro lado, si el soñador está en una relación, el sueño puede representar preocupaciones o inseguridades sobre la pareja. También puede ser una manifestación de la relación actual, indicando la necesidad de comunicación y entendimiento en la vida cotidiana.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en diversas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.