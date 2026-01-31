Este viernes, 30 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5196 (Marido).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 30 de enero

1° 5196 11° 3394 2° 3782 12° 6137 3° 4860 13° 6770 4° 5908 14° 0503 5° 0627 15° 9057 6° 5731 16° 6802 7° 3907 17° 7278 8° 2168 18° 2500 9° 0486 19° 8844 10° 4144 20° 8056

¿Qué significa soñar con Marido?

Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor, así como la necesidad de seguridad en las relaciones personales.

Por otro lado, si el soñador está en una relación, el sueño puede representar preocupaciones o inseguridades sobre la pareja. También puede ser una manifestación de la relación actual, indicando la necesidad de comunicación y entendimiento en la vida cotidiana.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en diversas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.