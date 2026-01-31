Este viernes, 30 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5196 (Marido).
Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 30 de enero
|1°
|5196
|11°
|3394
|2°
|3782
|12°
|6137
|3°
|4860
|13°
|6770
|4°
|5908
|14°
|0503
|5°
|0627
|15°
|9057
|6°
|5731
|16°
|6802
|7°
|3907
|17°
|7278
|8°
|2168
|18°
|2500
|9°
|0486
|19°
|8844
|10°
|4144
|20°
|8056
¿Qué significa soñar con Marido?
Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor, así como la necesidad de seguridad en las relaciones personales.
Por otro lado, si el soñador está en una relación, el sueño puede representar preocupaciones o inseguridades sobre la pareja. También puede ser una manifestación de la relación actual, indicando la necesidad de comunicación y entendimiento en la vida cotidiana.
¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?
En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en diversas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.
En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.