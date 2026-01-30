Este viernes, 30 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 1016 (Anillo).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 30 de enero

1° 1016 11° 4825 2° 0457 12° 6575 3° 0452 13° 8088 4° 0311 14° 4379 5° 5513 15° 9161 6° 5102 16° 0363 7° 0493 17° 6638 8° 0670 18° 2991 9° 0527 19° 0616 10° 1285 20° 0418

Construirán un estadio que será el más moderno de América Latina y es el orgullo del continente

Superó a Argentina: el país de Latinoamérica que tiene el mejor sistema educativo de la región

¿Qué significa soñar con Anillo?

Soñar con un anillo puede simbolizar compromiso y unión. Este sueño a menudo refleja deseos de estabilidad en relaciones personales o profesionales, indicando que el soñador busca un vínculo más profundo con alguien o algo.

Además, el anillo también puede representar ciclos y eternidad. En este contexto, soñar con un anillo puede sugerir que el soñador está en un proceso de transformación o que está cerrando un capítulo en su vida para comenzar uno nuevo.

¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?

Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: