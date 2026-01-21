Este miércoles, 21 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 9066 (Lombriz).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 21 de enero

1° 9066 11° 9438 2° 3814 12° 0483 3° 0206 13° 2693 4° 7104 14° 5723 5° 2182 15° 8965 6° 7686 16° 5628 7° 8482 17° 9532 8° 7551 18° 9367 9° 7261 19° 5571 10° 2381 20° 8496

Despega el avión de combate más fuerte del mundo: domina los cielos y es el orgullo de una nación

Tras 20 años en construcción, buscan terminar una autopista esencial que conectará Buenos Aires de norte a sur

¿Qué significa soñar con Lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas a menudo representan aspectos ocultos de nuestra vida que necesitan ser abordados, como miedos o preocupaciones que nos afectan en el día a día.

Además, las lombrices en los sueños pueden indicar un proceso de transformación personal. Pueden sugerir que es momento de dejar atrás viejas costumbres o relaciones que ya no nos benefician, permitiendo así un crecimiento y renovación en nuestra vida.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a viernes en dos intervalos: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 cifras con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios seleccionados. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.