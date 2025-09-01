Edición: Argentina
Resultado de la Quiniela de Montevideo en la Matutina: las cifras ganadoras del lunes 1 de septiembre

Conocé cuáles son los resultados del último sorteo de la quiniela de Montevideo este lunes.

Este lunes, 1 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 9320 (La Fiesta).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 1 de septiembre

 1°9320 11°0053 
 5801  12°2025
 3°8506  13°5046 
 0835  14°7827 
 9469  15°1311 
 6°9851  16°8427
 1244  17°8475 
 1479  18°2145 
 4418  19°4987 
 10°9263  20°7714 

¿Qué significa soñar con La Fiesta?

Soñar con La Fiesta puede simbolizar la celebración de logros y momentos felices en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de conexión social y la búsqueda de alegría en las relaciones personales.

Además, La Fiesta en los sueños puede representar la liberación de tensiones y preocupaciones, sugiriendo que es momento de disfrutar y relajarse. También puede indicar la necesidad de equilibrar el trabajo y el ocio para alcanzar una vida más plena.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios difieren según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.

