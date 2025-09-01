Resultado de la Quiniela de Montevideo en la Matutina: las cifras ganadoras del lunes 1 de septiembre
Conocé cuáles son los resultados del último sorteo de la quiniela de Montevideo este lunes.
Este lunes, 1 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 9320 (La Fiesta).
Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 1 de septiembre
|1°
|9320
|11°
|0053
|2°
|5801
|12°
|2025
|3°
|8506
|13°
|5046
|4°
|0835
|14°
|7827
|5°
|9469
|15°
|1311
|6°
|9851
|16°
|8427
|7°
|1244
|17°
|8475
|8°
|1479
|18°
|2145
|9°
|4418
|19°
|4987
|10°
|9263
|20°
|7714
¿Qué significa soñar con La Fiesta?
Soñar con La Fiesta puede simbolizar la celebración de logros y momentos felices en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de conexión social y la búsqueda de alegría en las relaciones personales.
Además, La Fiesta en los sueños puede representar la liberación de tensiones y preocupaciones, sugiriendo que es momento de disfrutar y relajarse. También puede indicar la necesidad de equilibrar el trabajo y el ocio para alcanzar una vida más plena.
¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?
Los premios difieren según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.
Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.
