Este viernes, 6 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9288 (El Papa). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con El Papa puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este sueño puede reflejar la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas o de recibir apoyo en momentos de incertidumbre y confusión. Además, el sueño puede representar la autoridad moral y la necesidad de tomar decisiones éticas. Ver a El Papa en un sueño puede indicar que se está enfrentando a dilemas importantes y se busca la sabiduría para actuar de manera correcta y justa en la vida cotidiana.