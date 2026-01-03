En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este viernes, 2 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 9518 (Sangre).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 2 de enero

1° 9518 11° 1620 2° 2766 12° 1086 3° 9747 13° 6740 4° 0326 14° 5603 5° 4552 15° 8443 6° 8246 16° 8716 7° 2579 17° 3038 8° 3613 18° 2657 9° 9910 19° 8140 10° 7795 20° 1338

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre puede simbolizar la pérdida de energía o vitalidad en la vida del soñador. También puede reflejar emociones intensas, como el miedo o la ansiedad y puede ser un llamado a enfrentar situaciones difíciles que requieren atención y resolución.

Además, la sangre en los sueños a menudo se asocia con la vida y la muerte, lo que puede indicar cambios significativos o transformaciones personales. Este tipo de sueño puede invitar a la reflexión sobre la salud emocional y física, así como sobre las relaciones interpersonales.