Este viernes, 2 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 9518 (Sangre).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 2 de enero
|1°
|9518
|11°
|1620
|2°
|2766
|12°
|1086
|3°
|9747
|13°
|6740
|4°
|0326
|14°
|5603
|5°
|4552
|15°
|8443
|6°
|8246
|16°
|8716
|7°
|2579
|17°
|3038
|8°
|3613
|18°
|2657
|9°
|9910
|19°
|8140
|10°
|7795
|20°
|1338
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con sangre?
Soñar con sangre puede simbolizar la pérdida de energía o vitalidad en la vida del soñador. También puede reflejar emociones intensas, como el miedo o la ansiedad y puede ser un llamado a enfrentar situaciones difíciles que requieren atención y resolución.
Además, la sangre en los sueños a menudo se asocia con la vida y la muerte, lo que puede indicar cambios significativos o transformaciones personales. Este tipo de sueño puede invitar a la reflexión sobre la salud emocional y física, así como sobre las relaciones interpersonales.