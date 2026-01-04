En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este sábado, 3 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8975 (El Payaso).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 3 de enero

1° 8975 11° 3760 2° 9390 12° 7565 3° 6641 13° 4288 4° 4612 14° 5359 5° 4268 15° 6102 6° 4482 16° 4661 7° 9501 17° 1039 8° 8300 18° 6656 9° 8912 19° 5794 10° 2285 20° 4018

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para competir, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este sueño puede reflejar una búsqueda de diversión y despreocupación, o incluso la necesidad de enfrentar miedos ocultos que se manifiestan a través de la figura del payaso.

Por otro lado, el payaso también puede representar la dualidad de la vida, mostrando que detrás de una apariencia alegre puede haber tristeza o problemas. Este sueño invita a reflexionar sobre las emociones ocultas y a no dejarse engañar por las apariencias, buscando un equilibrio emocional.