Este miércoles, 4 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0255 (La Música). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con La Música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal. La música en los sueños puede ser un llamado a prestar atención a los sentimientos y relaciones. Además, la música puede representar la creatividad y la inspiración. Si en el sueño se escucha una melodía agradable, puede indicar que el soñador está en sintonía con su entorno y su interior. Por el contrario, una música discordante puede señalar conflictos o tensiones que necesitan ser resueltas.