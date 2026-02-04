En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este martes, 3 de febrero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 2586 (El Humo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 3 de febrero

1° 2586 11° 9599 2° 0632 12° 4557 3° 1805 13° 1440 4° 3267 14° 5866 5° 3559 15° 4321 6° 0911 16° 1100 7° 5271 17° 6324 8° 2365 18° 4979 9° 4984 19° 2927 10° 5478 20° 8626

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para apostar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay aspectos ocultos o situaciones que no se pueden ver claramente, lo que puede generar ansiedad o inquietud sobre el futuro.

Además, el humo también puede representar la liberación de emociones reprimidas. Puede indicar que es momento de dejar ir situaciones pasadas o de enfrentar sentimientos que han estado ocultos, permitiendo así una transformación personal y un nuevo comienzo.