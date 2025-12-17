En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este martes, 16 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2816 (Anillo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 16 de diciembre

1° 2816 11° 8607 2° 7304 12° 6535 3° 3410 13° 3049 4° 1975 14° 1797 5° 2905 15° 1288 6° 5783 16° 7127 7° 7158 17° 9868 8° 1898 18° 2651 9° 7851 19° 4683 10° 4877 20° 6758

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo puede simbolizar compromiso y unión. Este sueño a menudo refleja deseos de estabilidad en relaciones personales o profesionales. El anillo, como un círculo sin fin, también puede representar la eternidad y la conexión emocional profunda con alguien especial.

Además, el anillo puede indicar logros y recompensas. Si en el sueño el anillo es brillante o valioso, puede sugerir que se están reconociendo esfuerzos y sacrificios. En cambio, un anillo roto o perdido puede señalar inseguridades o problemas en una relación que necesitan ser abordados.