Este martes, 10 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7842 (Zapatillas). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estamos tomando en la vida. Estas representan la dirección y las decisiones que hacemos. Si las zapatillas están en buen estado, puede indicar que te sientes seguro en tu trayectoria, mientras que si están dañadas, puede reflejar inseguridades. Además, las zapatillas en sueños pueden relacionarse con la comodidad y la adaptación. Si en el sueño te sientes cómodo con ellas, sugiere que estás en armonía con tu entorno. Por otro lado, si te resultan incómodas, puede ser una señal de que necesitas reevaluar tu situación actual y buscar cambios.