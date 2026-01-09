En esta noticia
Este jueves, 8 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7275 (El Payaso).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 8 de enero
|1°
|7275
|11°
|2036
|2°
|1608
|12°
|7784
|3°
|0737
|13°
|3546
|4°
|7676
|14°
|0984
|5°
|5837
|15°
|6869
|6°
|8847
|16°
|2450
|7°
|4261
|17°
|4054
|8°
|4125
|18°
|2706
|9°
|8268
|19°
|3513
|10°
|4681
|20°
|5497
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con el payaso?
Soñar con El Payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este sueño puede reflejar un deseo de diversión y despreocupación, o incluso la búsqueda de un equilibrio emocional en momentos de estrés.
Sin embargo, también puede representar miedos ocultos o situaciones que parecen divertidas pero que en realidad son engañosas. El Payaso puede ser un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro y que es importante ser cauteloso ante las apariencias.