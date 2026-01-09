En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este jueves, 8 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7275 (El Payaso).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 8 de enero

1° 7275 11° 2036 2° 1608 12° 7784 3° 0737 13° 3546 4° 7676 14° 0984 5° 5837 15° 6869 6° 8847 16° 2450 7° 4261 17° 4054 8° 4125 18° 2706 9° 8268 19° 3513 10° 4681 20° 5497

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este sueño puede reflejar un deseo de diversión y despreocupación, o incluso la búsqueda de un equilibrio emocional en momentos de estrés.

Sin embargo, también puede representar miedos ocultos o situaciones que parecen divertidas pero que en realidad son engañosas. El Payaso puede ser un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro y que es importante ser cauteloso ante las apariencias.