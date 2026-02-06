Este viernes, 6 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 4143 (Balcón). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con un balcón puede simbolizar una nueva perspectiva en la vida. Este espacio elevado sugiere que estás buscando una visión más amplia de tus circunstancias actuales, permitiéndote reflexionar sobre tus decisiones y emociones desde un lugar de mayor claridad. Además, el balcón puede representar la conexión entre tu mundo interior y exterior. Puede indicar un deseo de libertad y de explorar nuevas oportunidades, así como la necesidad de expresar tus sentimientos y pensamientos a los demás, abriendo un camino hacia la comunicación.