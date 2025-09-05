Resultado de la quiniela de Córdoba en la Primera: las cifras ganadoras de este viernes 5 de septiembre
Enterate cuáles son las cifras ganadoras del último sorteo y descubrí si eres uno de los ganadores del día.
Este viernes, 5 de septiembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 0066 (Lombriz).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 5 de septiembre
|1°
|0066
|11°
|1526
|2°
|4304
|12°
|4051
|3°
|8966
|13°
|2203
|4°
|0737
|14°
|2037
|5°
|5003
|15°
|6167
|6°
|3865
|16°
|4151
|7°
|4343
|17°
|0624
|8°
|3377
|18°
|7922
|9°
|2360
|19°
|5485
|10°
|1831
|20°
|4909
F1 en vivo gratis: ver online el Gran Premio de Monza en sitios piratas expone tus disopsitivos
Confirmado | Paro de colectivos: la UTA anunció una medida de fuerza por tiempo indeterminado
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con lombriz?
Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas, que habitan en la tierra, a menudo representan la necesidad de deshacerse de pensamientos o sentimientos negativos que nos afectan. Es un llamado a enfrentar lo que nos incomoda.
Además, las lombrices en sueños pueden indicar transformación y renovación. Al igual que ellas enriquecen el suelo, este sueño puede sugerir que es momento de nutrir nuestra vida con nuevas experiencias y dejar atrás lo que ya no nos sirve. Es un signo de crecimiento personal.
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del viernes 5 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios