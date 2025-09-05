Edición: Argentina
Resultado de la quiniela de Córdoba en la Primera: las cifras ganadoras de este viernes 5 de septiembre

Enterate cuáles son las cifras ganadoras del último sorteo y descubrí si eres uno de los ganadores del día.

Este viernes, 5 de septiembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 0066 (Lombriz).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 5 de septiembre

 0066 11° 1526 
 2°4304 12° 4051 
 3°8966 13° 2203 
 4°0737 14° 2037 
 5°5003 15° 6167 
 6°3865  16° 4151 
 7°4343 17° 0624 
 8°3377 18° 7922 
 9°2360  19° 5485 
 10°1831 20° 4909 

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas, que habitan en la tierra, a menudo representan la necesidad de deshacerse de pensamientos o sentimientos negativos que nos afectan. Es un llamado a enfrentar lo que nos incomoda.

Además, las lombrices en sueños pueden indicar transformación y renovación. Al igual que ellas enriquecen el suelo, este sueño puede sugerir que es momento de nutrir nuestra vida con nuevas experiencias y dejar atrás lo que ya no nos sirve. Es un signo de crecimiento personal.

