En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este sábado, 27 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4686 (El Humo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 27 de diciembre

1° 4686 11° 5360 2° 0987 12° 6834 3° 0534 13° 5725 4° 4271 14° 2135 5° 3864 15° 1525 6° 6332 16° 3050 7° 3272 17° 3462 8° 3428 18° 6644 9° 5757 19° 4506 10° 8657 20° 7662

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay aspectos ocultos o situaciones que no se pueden ver claramente, lo que puede generar ansiedad o desasosiego en la persona.

Además, el humo también puede representar la necesidad de liberarse de cargas emocionales o pensamientos negativos. En este sentido, el sueño invita a reflexionar sobre lo que se debe dejar atrás para avanzar y encontrar claridad en el camino personal.