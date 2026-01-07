En esta noticia
Este miércoles, 7 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 8338 (Piedras).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 7 de enero
|1°
|8338
|11°
|7658
|2°
|3283
|12°
|6876
|3°
|1985
|13°
|2981
|4°
|1853
|14°
|9553
|5°
|9666
|15°
|5502
|6°
|7152
|16°
|8653
|7°
|6921
|17°
|8923
|8°
|7695
|18°
|3864
|9°
|8208
|19°
|9835
|10°
|3073
|20°
|2605
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con piedras?
Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida. Estas pueden representar cargas emocionales o situaciones que parecen inamovibles. El sueño invita a reflexionar sobre cómo enfrentar estos desafíos y encontrar la fuerza para superarlos.
Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la estabilidad y la solidez. Pueden indicar que se está construyendo una base firme en la vida, sugiriendo que es un buen momento para tomar decisiones importantes y cimentar proyectos a largo plazo.