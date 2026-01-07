En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este miércoles, 7 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 8338 (Piedras).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 7 de enero

1° 8338 11° 7658 2° 3283 12° 6876 3° 1985 13° 2981 4° 1853 14° 9553 5° 9666 15° 5502 6° 7152 16° 8653 7° 6921 17° 8923 8° 7695 18° 3864 9° 8208 19° 9835 10° 3073 20° 2605

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida. Estas pueden representar cargas emocionales o situaciones que parecen inamovibles. El sueño invita a reflexionar sobre cómo enfrentar estos desafíos y encontrar la fuerza para superarlos.

Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la estabilidad y la solidez. Pueden indicar que se está construyendo una base firme en la vida, sugiriendo que es un buen momento para tomar decisiones importantes y cimentar proyectos a largo plazo.