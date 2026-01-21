En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este miércoles, 21 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3141 (El Cuchillo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 21 de enero

1° 3141 11° 9000 2° 2701 12° 4784 3° 6009 13° 6562 4° 4181 14° 0704 5° 4656 15° 1266 6° 8682 16° 9439 7° 9455 17° 4120 8° 1066 18° 4574 9° 8594 19° 0041 10° 5728 20° 8951

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o cortar lazos que ya no son beneficiosos. Este sueño puede reflejar conflictos internos, donde se debe enfrentar la verdad y dejar atrás situaciones que causan dolor o malestar.

Además, El Cuchillo en los sueños puede representar la protección y la defensa personal. Puede indicar que es momento de defender tus límites y ser asertivo en tus relaciones. Este símbolo invita a reflexionar sobre el poder que tienes para transformar tu vida y tomar el control de tu destino.