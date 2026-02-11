Este miércoles, 11 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza5286 (El Humo). La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día. Para competir, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado. Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay aspectos ocultos o situaciones que no se comprenden del todo, lo que puede generar ansiedad o inquietud sobre el futuro. Además, el humo también puede representar la liberación de emociones reprimidas. Puede indicar que es momento de dejar ir situaciones pasadas o de enfrentar miedos, permitiendo que el soñador encuentre claridad y paz en su vida.