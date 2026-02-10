Este martes, 10 de febrero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 8269 (Vicios). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos autodestructivos o hábitos negativos en la vida diaria. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las decisiones que tomamos y cómo estas pueden estar afectando nuestro bienestar emocional y físico. Además, los vicios en los sueños pueden simbolizar la necesidad de liberarse de ataduras o dependencias que limitan nuestro crecimiento personal. Es un llamado a reconocer y enfrentar esos aspectos oscuros que, aunque placenteros, pueden llevar a consecuencias no deseadas.