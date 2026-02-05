Este jueves, 5 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8519 (Pescado). La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día. Para competir, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado. Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de emociones profundas y la conexión con el subconsciente. El pescado también puede representar ideas ocultas o deseos que están surgiendo a la superficie. Además, el pescado en los sueños puede indicar la necesidad de nutrirse emocionalmente o de explorar nuevas oportunidades. Puede ser un llamado a prestar atención a las relaciones y a la creatividad, sugiriendo que es momento de dejar fluir las emociones y aprovechar las oportunidades que se presentan.