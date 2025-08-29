Resultado de la quiniela de Córdoba en La Previa: las cifras ganadoras de este viernes 29 de agosto
Resultados de la quiniela: estos fueron los números que salieron este viernes 29.
Este viernes, 29 de agosto de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0008 (Incendio).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 29 de agosto
|1°
|0008
|11°
|8569
|2°
|3373
|12°
|3435
|3°
|1335
|13°
|2233
|4°
|4361
|14°
|5715
|5°
|7987
|15°
|5048
|6°
|3986
|16°
|8914
|7°
|4987
|17°
|7355
|8°
|7393
|18°
|3604
|9°
|6626
|19°
|2833
|10°
|5102
|20°
|1210
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con incendio?
Soñar con un incendio puede simbolizar una transformación intensa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones reprimidas, como la ira o la pasión, que están saliendo a la superficie. El fuego puede representar tanto destrucción como purificación.
Además, el incendio en un sueño puede indicar la necesidad de dejar atrás viejas situaciones o relaciones que ya no sirven. También puede ser una advertencia sobre la falta de control en ciertas áreas de la vida, sugiriendo que es momento de tomar acción antes de que las cosas se salgan de control.
