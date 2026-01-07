En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este miércoles, 7 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1578 (Ramera).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 7 de enero

1° 1578 11° 3413 2° 1423 12° 0591 3° 8926 13° 9830 4° 8482 14° 4600 5° 1882 15° 8656 6° 1376 16° 3733 7° 1316 17° 0821 8° 2088 18° 0453 9° 8899 19° 1698 10° 1995 20° 6384

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para competir, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede simbolizar deseos ocultos o la búsqueda de placer en la vida. Este sueño puede reflejar una necesidad de explorar aspectos de la sexualidad o de liberarse de restricciones sociales, invitando a la reflexión sobre la propia identidad y deseos.

Por otro lado, también puede representar sentimientos de culpa o vergüenza relacionados con la intimidad. La figura de la ramera en el sueño puede ser un llamado a confrontar y aceptar esos sentimientos, así como a buscar un equilibrio entre el deseo y la moralidad personal.