Este viernes, 23 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8027 (El Peine).

1° 8027 11° 4773 2° 9374 12° 4587 3° 7585 13° 5944 4° 5990 14° 9413 5° 2283 15° 5047 6° 5888 16° 1311 7° 7844 17° 6857 8° 5228 18° 8265 9° 1678 19° 0631 10° 5248 20° 5950

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con un peine puede simbolizar la necesidad de orden y limpieza en tu vida. Este sueño sugiere que es momento de deshacerte de lo que no te sirve y organizar tus pensamientos o emociones. El peine actúa como un recordatorio de que debes cuidar tu imagen y bienestar personal.

Además, el peine en los sueños puede representar la búsqueda de claridad y la resolución de conflictos internos. Puede indicar que estás en un proceso de autoevaluación, donde es fundamental peinar tus ideas y sentimientos para encontrar un camino más claro hacia tus objetivos y deseos.