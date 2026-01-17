En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este viernes, 16 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 4760 (La Virgen).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 16 de enero

1° 4760 11° 4419 2° 8436 12° 6439 3° 6279 13° 0954 4° 9276 14° 6015 5° 3026 15° 7076 6° 9951 16° 4468 7° 5916 17° 7402 8° 7728 18° 0295 9° 6476 19° 0154 10° 6290 20° 6303

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para participar, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con La Virgen puede simbolizar protección, guía espiritual y pureza. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de consuelo en momentos de incertidumbre, así como el deseo de conexión con lo divino. La figura de La Virgen puede representar un refugio emocional y espiritual.

Además, soñar con La Virgen puede indicar la necesidad de sanación y perdón en la vida del soñador. Puede ser un llamado a la introspección y a la reflexión sobre las relaciones personales, sugiriendo que es momento de dejar atrás rencores y buscar la paz interior.