Este sábado, 7 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3330 (Santa Rosa). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de paz y armonía en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de encontrar un refugio emocional, así como la necesidad de conectar con la espiritualidad y la naturaleza, buscando un equilibrio interno. Además, Santa Rosa en los sueños puede representar la protección y el amor maternal. Puede ser un recordatorio de la importancia de cuidar de uno mismo y de los seres queridos, así como de valorar las tradiciones y la herencia familiar que nos brindan fortaleza y guía.