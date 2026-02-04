En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este martes, 3 de febrero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 7709 (Arroyo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 3 de febrero

1° 7709 11° 4617 2° 7374 12° 5718 3° 4865 13° 2780 4° 9434 14° 6347 5° 3342 15° 1957 6° 2290 16° 8020 7° 8354 17° 3712 8° 2716 18° 0366 9° 3045 19° 0901 10° 6604 20° 4337

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo puede simbolizar la fluidez de las emociones y la conexión con la naturaleza. Este tipo de sueño sugiere que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento, permitiendo que sus sentimientos fluyan libremente y enfrentando los cambios de la vida con serenidad.

Además, el arroyo puede representar un camino hacia la paz interior y la claridad mental. Si el agua es cristalina, indica que el soñador está en armonía consigo mismo, mientras que aguas turbias pueden señalar confusión o problemas emocionales que necesitan ser resueltos.