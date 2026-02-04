En esta noticia
Este martes, 3 de febrero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 7709 (Arroyo).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 3 de febrero
|1°
|7709
|11°
|4617
|2°
|7374
|12°
|5718
|3°
|4865
|13°
|2780
|4°
|9434
|14°
|6347
|5°
|3342
|15°
|1957
|6°
|2290
|16°
|8020
|7°
|8354
|17°
|3712
|8°
|2716
|18°
|0366
|9°
|3045
|19°
|0901
|10°
|6604
|20°
|4337
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con arroyo?
Soñar con un arroyo puede simbolizar la fluidez de las emociones y la conexión con la naturaleza. Este tipo de sueño sugiere que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento, permitiendo que sus sentimientos fluyan libremente y enfrentando los cambios de la vida con serenidad.
Además, el arroyo puede representar un camino hacia la paz interior y la claridad mental. Si el agua es cristalina, indica que el soñador está en armonía consigo mismo, mientras que aguas turbias pueden señalar confusión o problemas emocionales que necesitan ser resueltos.