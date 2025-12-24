En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este martes, 23 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2389 (La Rata).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 23 de diciembre

1° 2389 11° 5058 2° 2650 12° 8396 3° 4586 13° 1717 4° 2454 14° 6013 5° 2849 15° 2622 6° 7471 16° 1979 7° 9754 17° 2797 8° 1536 18° 0490 9° 7225 19° 2130 10° 8379 20° 3655

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas cercanas que podrían no ser sinceras. También puede indicar la necesidad de ser más cauteloso en tus relaciones y en tus decisiones diarias.

Además, La Rata en los sueños puede representar la ansiedad o el estrés que sientes en tu entorno. Puede ser un llamado a enfrentar tus miedos y a liberarte de situaciones tóxicas. Este sueño te invita a reflexionar sobre lo que realmente valoras y a proteger tu bienestar emocional.