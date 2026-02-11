Este martes, 10 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0660 (La Virgen). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con La Virgen puede simbolizar protección, guía espiritual y un llamado a la reflexión interna. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de consuelo y apoyo en momentos de incertidumbre, así como la necesidad de reconectar con valores y creencias profundas. Además, La Virgen en los sueños puede representar la pureza y la maternidad, sugiriendo un deseo de cuidar y ser cuidado. Este tipo de sueño puede invitar a la persona a explorar su relación con lo sagrado y a encontrar un sentido de paz en su vida cotidiana.