Este lunes, 5 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8670 (Muerto que sueña).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 5 de enero

1° 8670 11° 4444 2° 3566 12° 2854 3° 4887 13° 8528 4° 8172 14° 1540 5° 7757 15° 1625 6° 8978 16° 0338 7° 6902 17° 8967 8° 8337 18° 9524 9° 3850 19° 1415 10° 8586 20° 5191

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para apostar, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña puede simbolizar la conexión con el pasado y la necesidad de resolver asuntos pendientes. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre las emociones no expresadas y las lecciones que aún se deben aprender de experiencias pasadas.

Además, puede representar un deseo de comunicación con seres queridos que han partido. La figura del muerto en el sueño puede ser un recordatorio de la importancia de honrar su memoria y de cómo sus enseñanzas pueden influir en la vida actual del soñador.