Este lunes, 2 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2310 (La Leche).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 2 de febrero

1° 2310 11° 2562 2° 8730 12° 1515 3° 3661 13° 9942 4° 6188 14° 7832 5° 2964 15° 6092 6° 5274 16° 0848 7° 7668 17° 0167 8° 8000 18° 4834 9° 3225 19° 1649 10° 8890 20° 3544

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con La Leche puede simbolizar la nutrición emocional y el cuidado. Representa la necesidad de recibir amor y apoyo, así como la conexión con la infancia y la inocencia. Este sueño puede indicar que se busca un refugio o un regreso a tiempos más simples y seguros.

Además, La Leche en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un signo de que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados. También puede sugerir la importancia de cuidar de uno mismo y de los demás, promoviendo relaciones saludables y nutritivas.