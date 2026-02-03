En esta noticia
Este lunes, 2 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2310 (La Leche).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 2 de febrero
|1°
|2310
|11°
|2562
|2°
|8730
|12°
|1515
|3°
|3661
|13°
|9942
|4°
|6188
|14°
|7832
|5°
|2964
|15°
|6092
|6°
|5274
|16°
|0848
|7°
|7668
|17°
|0167
|8°
|8000
|18°
|4834
|9°
|3225
|19°
|1649
|10°
|8890
|20°
|3544
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con la leche?
Soñar con La Leche puede simbolizar la nutrición emocional y el cuidado. Representa la necesidad de recibir amor y apoyo, así como la conexión con la infancia y la inocencia. Este sueño puede indicar que se busca un refugio o un regreso a tiempos más simples y seguros.
Además, La Leche en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un signo de que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados. También puede sugerir la importancia de cuidar de uno mismo y de los demás, promoviendo relaciones saludables y nutritivas.