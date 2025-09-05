Resultado de la quiniela de Córdoba en la Nocturna: las cifras ganadoras de este jueves 4 de septiembre

Este jueves, 4 de septiembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 9605 (Gato).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 4 de septiembre

1° 9605 11° 4855 2° 1876 12° 8802 3° 2549 13° 3471 4° 7264 14° 5117 5° 4468 15° 5147 6° 5494 16° 8976 7° 5341 17° 6294 8° 6347 18° 8222 9° 9760 19° 0022 10° 6704 20° 0468

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para apostar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son criaturas misteriosas y su presencia en los sueños a menudo sugiere que el soñador debe confiar en su instinto y explorar su lado más libre y creativo.



Además, los gatos en los sueños pueden representar la feminidad y la sensualidad. Pueden indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de prestar atención a las emociones, sugiriendo que es momento de conectar con la propia esencia y deseos internos.