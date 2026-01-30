En esta noticia
Este jueves, 29 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 2383 (Mal Tiempo).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 29 de enero
|1°
|2383
|11°
|4265
|2°
|9090
|12°
|5021
|3°
|7592
|13°
|7832
|4°
|6702
|14°
|6176
|5°
|1329
|15°
|0448
|6°
|7920
|16°
|8253
|7°
|1920
|17°
|5151
|8°
|1617
|18°
|7317
|9°
|2301
|19°
|2185
|10°
|9285
|20°
|7166
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con mal tiempo?
Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos internos o emociones negativas que se están experimentando en la vida real. Las tormentas, lluvias o vientos fuertes en los sueños a menudo reflejan ansiedad, estrés o situaciones difíciles que se deben enfrentar.
Este tipo de sueño también puede ser una advertencia sobre cambios inminentes o desafíos que se aproximan. El mal tiempo en los sueños invita a la reflexión y a prepararse para lo que está por venir, sugiriendo la necesidad de adaptarse y encontrar la calma en medio de la tempestad.