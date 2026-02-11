Este miércoles, 11 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2019 (Pescado). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida. Este sueño a menudo refleja la necesidad de nutrirse emocionalmente y de explorar aspectos ocultos de uno mismo. El pescado también puede representar la intuición y la conexión con el subconsciente. Además, el pescado en los sueños puede indicar la llegada de nuevas oportunidades o la necesidad de adaptarse a cambios. Si el pescado está fresco y saludable, sugiere éxito y buenas noticias, mientras que un pescado en mal estado puede señalar preocupaciones o problemas que deben abordarse.