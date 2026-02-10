Este martes, 10 de febrero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 7280 (La Bocha). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de diversión y alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de la rutina diaria y disfrutar de momentos de ocio, lo que sugiere que es importante encontrar tiempo para el entretenimiento y la relajación. Además, La Bocha puede representar la conexión con amigos y seres queridos. Este sueño puede indicar la necesidad de fortalecer lazos sociales y compartir experiencias agradables, recordando que las relaciones interpersonales son fundamentales para el bienestar emocional.