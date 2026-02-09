Este lunes, 9 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2075 (El Payaso). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con El Payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este sueño puede reflejar un deseo de diversión y despreocupación, o incluso la búsqueda de un equilibrio emocional en momentos de estrés o tristeza. Por otro lado, El Payaso también puede representar el miedo a lo desconocido o a situaciones que parecen ridículas. Puede ser un llamado a enfrentar tus inseguridades y a no tomarte la vida demasiado en serio, recordándote que es importante reír y disfrutar de los pequeños momentos.