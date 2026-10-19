Para qué sirve rociar vinagre en los espejos y en las ventanas de la casa.

El vinagre blanco es un ingrediente que muchas personas tienen en su cocina, pero pocos saben que también sirve para limpiar numerosas superficies de la casa.

Uno de los trucos caseros recomendados por la guía King County, de la administración estadounidense del condado de Washington, es rociar vinagre diluido con agua sobre los espejos y las ventanas del hogar para quitar las marcas y la suciedad acumulada.

Sin embargo, hay que tener en cuenta una serie de pasos y algunos consejos antes de aplicar el vinagre sobre una superficie.

Para qué sirve rociar vinagre con agua sobre los espejos y las ventanas de la casa

El vinagre blanco diluido con agua sirve para limpiar numerosas superficies del hogar por el efecto el ácido acético sobre la suciedad.

Desde el punto de vista químico, los ácidos suaves pueden ayudar a disolver determinados depósitos minerales, como los que contienen carbonato de calcio y aparecen cuando se seca el agua dura sobre una superficie.

Al entrar en contacto con estos residuos, el ácido acético favorece una reacción que permite desprenderlos y facilita su eliminación al frotar con un paño.

Cómo aplicar vinagre blanco con agua en los espejos y las ventanas de la casa

El vinagre blanco sirve para eliminar múltiples superficies del hogar. Shutterstock

Para aprovechar las propiedades del vinagre blanco, es importante preparar la mezcla correctamente y utilizar un paño que no deje pelusas.

El procedimiento es sencillo y puede incorporarse gradualmente a la rutina de limpieza del hogar:

Preparar la solución: colocar media taza de vinagre blanco en un pulverizador y completar el recipiente con agua. Rociar la superficie: aplicar una cantidad moderada de la mezcla sobre el espejo o el vidrio de la ventana, sin empapar los bordes. Limpiar con un paño: frotar suavemente con un paño limpio que no deje pelusas o papel de diario para retirar la suciedad y las marcas. Repasar las zonas más afectadas: si quedan restos minerales o manchas visibles, volver a pasar el paño por esos sectores sin ejercer demasiada presión. Revisar el resultado: comprobar que no queden marcas y retirar el exceso de líquido, especialmente cerca de los bordes del espejo y de los marcos de las ventanas.

Para evitar daños, es importante no rociar la mezcla sobre superficies pintadas y procurar que el líquido no se filtre detrás del espejo, ya que podría afectar el revestimiento posterior.

Si el vidrio tiene algún tratamiento especial, conviene consultar las indicaciones del fabricante antes de aplicar vinagre.

Qué precauciones hay que tener antes de usar vinagre para limpiar

Aunque el vinagre blanco es un ingrediente habitual en las preparaciones de limpieza doméstica, no es adecuado para todas las superficies.

Su acidez puede dañar ciertos materiales, por lo que conviene evitar su uso sobre mármol, piedra natural y otros acabados sensibles a los ácidos.

También es importante no mezclar vinagre con lavandina, ya que la combinación puede liberar gas cloro, que es tóxico. La solución debe prepararse únicamente con los ingredientes indicados y mantenerse fuera del alcance de los niños.