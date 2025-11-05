¿Qué es la Quiniela?

Es el juego de azar más popular de la Argentina. Organizado y controlado por las loterías de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores,

En general las jurisdicciones implementan lo que denominan “tope de banca”, el tope de banca es fijado por cada jurisdicción y se utiliza para prorratear los pagos cuando el monto de los premios a pagar supera dicho tope.

¿En cuántas provincias de Argentina se juega a la Quiniela?

Argentina es uno de los países de la región más acostumbrado al juego de azar. De norte a sur, la quiniela es una de las favoritas debido a sus jugosos premios y bajo costo de adquisición.

Todas las provincias sortean este entretenimiento regido por los institutos de loterías de cada jurisdicción.

Sin embargo, lo que muchos no conocen es que ciertas zonas populosas como la Ciudad de Buenos Aires, GBA, Entre Ríos y Santa Fe conjuntamente participan con otros sorteos instituidos por la Lotería del vecino país de Uruguay.