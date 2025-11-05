Resultados Quiniela Nocturna Nacional
- A la cabeza: 7485 - Linterna
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Nocturna Nacional del miércoles 5 de noviembre de 2025.
|1.
|7485
|11.
|6560
|2.
|4364
|12.
|4201
|3.
|4490
|13.
|6751
|4.
|0608
|14.
|4939
|5.
|2075
|15.
|0141
|6.
|3469
|16.
|8096
|7.
|3444
|17.
|9322
|8.
|2878
|18.
|1164
|9.
|0275
|19.
|5824
|10.
|3147
|20.
Letras:
D-L-S-M
Resultados Quiniela Nocturna Provincial
- A la cabeza: 2770 - Muerto sueño
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Nocturna Provincial del miércoles 5 de noviembre de 2025.
|1.
|2770
|11.
|6320
|2.
|9008
|12.
|8231
|3.
|4668
|13.
|8652
|4.
|7929
|14.
|9039
|5.
|5606
|15.
|7787
|6.
|1255
|16.
|4876
|7.
|1761
|17.
|5540
|8.
|1461
|18.
|9556
|9.
|7559
|19.
|3819
|10.
|6015
|20.
|3871
Resultados Quiniela Vespertina Nacional
A la cabeza: 2008 - Incendio
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Vespertina Nacional del miércoles 5 de noviembre de 2025.
|1.
|2008
|11.
|7695
|2.
|8584
|12.
|0892
|3.
|1773
|13.
|6519
|4.
|2516
|14.
|1303
|5.
|4275
|15.
|0222
|6.
|7655
|16.
|6306
|7.
|2354
|17.
|8358
|8.
|2136
|18.
|8133
|9.
|4398
|19.
|6032
|10.
|0582
|20.
|0415
Letras:
A-D-G-Z
Resultados Quiniela Vespertina Provincial
A la cabeza: 0862 - Inundación
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Vespertina Provincial del miércoles 5 de noviembre de 2025.
|1.
|0862
|11.
|5161
|2.
|2365
|12.
|7101
|3.
|8986
|13.
|6907
|4.
|5078
|14.
|1837
|5.
|6461
|15.
|8771
|6.
|1046
|16.
|2576
|7.
|4908
|17.
|5227
|8.
|6229
|18.
|5490
|9.
|4714
|19.
|2331
|10.
|3701
|20.
|5214
Resultados Quiniela Matutina Nacional
- A la cabeza: 6057 - El jorobado.
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Nacional del miércoles 5 de noviembre de 2025:
|1.
|5635
|11.
|5512
|2.
|5742
|12.
|7794
|3.
|3005
|13.
|6764
|4.
|3348
|14.
|6563
|5.
|7923
|15.
|8140
|6.
|9065
|16.
|5113
|7.
|0386
|17.
|2066
|8.
|1010
|18.
|8656
|9.
|2865
|19.
|8189
|10.
|4321
|20.
|5563
Resultados Quiniela Matutina Provincia
- A la cabeza: 3147 - El muerto.
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Provincia del miércoles 5 de noviembre de 2025:
|1.
|3147
|11.
|0201
|2.
|4051
|12.
|8101
|3.
|8114
|13.
|8010
|4.
|7474
|14.
|9494
|5.
|2753
|15.
|4851
|6.
|5245
|16.
|6966
|7.
|5063
|17.
|6251
|8.
|3814
|18.
|2539
|9.
|9862
|19.
|7746
|10.
|5161
|20.
|0633
Resultados Quiniela Primera Nacional
- A la cabeza: 2705 - Gato
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Nacional del miércoles 5 de noviembre de 2025:
|1.
|2705
|11.
|2921
|2.
|0968
|12.
|6437
|3.
|7291
|13.
|2050
|4.
|7336
|14.
|4047
|5.
|7608
|15.
|6608
|6.
|2889
|16.
|8836
|7.
|0577
|17.
|7653
|8.
|4068
|18.
|0927
|9.
|3771
|19.
|2037
|10.
|4389
|20.
|6741
Resultados Quiniela Primera Provincia
- A la cabeza: 2602 - El niño
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Provincia del miércoles 5 de noviembre de 2025:
|1.
|2602
|11.
|1533
|2.
|2766
|12.
|9720
|3.
|7769
|13.
|5796
|4.
|9151
|14.
|4358
|5.
|0203
|15.
|7599
|6.
|8872
|16.
|2585
|7.
|0657
|17.
|4566
|8.
|6519
|18.
|6005
|9.
|6041
|19.
|1130
|10.
|8295
|20.
|6811
¿Cuáles son los horarios de la Quiniela Nacional y de la Provincia?
Los sorteos se realizan cuatro veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas)
Resultados Quiniela Primera Nacional
- A la cabeza: 2705- El peine
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Nacional del miércoles 5 de noviembre de 2025:
|1.
|2705
|11.
|2921
|2.
|0968
|12.
|6437
|3.
|7291
|13.
|2050
|4.
|7336
|14.
|4047
|5.
|7608
|15.
|6608
|6.
|2889
|16.
|8836
|7.
|0577
|17.
|7653
|8.
|4068
|18.
|0927
|9.
|3771
|19.
|2037
|10.
|4389
|20.
|6741
Letras de la Nacional: O R X Z
Resultados Quiniela Primera Provincia
- A la cabeza: 2602- La misa
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Provincia del miércoles 5 de noviembre de 2025:
|1.
|2602
|11.
|1533
|2.
|2766
|12.
|9720
|3.
|7769
|13.
|5796
|4.
|9151
|14.
|4358
|5.
|0203
|15.
|7599
|6.
|8872
|16.
|2585
|7.
|0657
|17.
|4566
|8.
|6519
|18.
|6005
|9.
|6041
|19.
|1130
|10.
|8295
|20.
|6811
Los premios de la Quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se establecen según el número de aciertos de los apostadores.
En este sentido, las competencias efectúan los llamados tope de banca, determinado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope fijado.
Quiniela primera
Los resultados se conocerán a las 12.
¿Qué es la Quiniela?
Es el juego de azar más popular de la Argentina. Organizado y controlado por las loterías de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires.
Se trata de un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores,
En general las jurisdicciones implementan lo que denominan “tope de banca”, el tope de banca es fijado por cada jurisdicción y se utiliza para prorratear los pagos cuando el monto de los premios a pagar supera dicho tope.
¿En cuántas provincias de Argentina se juega a la Quiniela?
Argentina es uno de los países de la región más acostumbrado al juego de azar. De norte a sur, la quiniela es una de las favoritas debido a sus jugosos premios y bajo costo de adquisición.
Todas las provincias sortean este entretenimiento regido por los institutos de loterías de cada jurisdicción.
Sin embargo, lo que muchos no conocen es que ciertas zonas populosas como la Ciudad de Buenos Aires, GBA, Entre Ríos y Santa Fe conjuntamente participan con otros sorteos instituidos por la Lotería del vecino país de Uruguay.
¿Cómo es el sorteo de la Quiniela Nacional y de la Provincia?
- El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires-.
- Se utilizan cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
- Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).