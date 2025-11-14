En esta noticia Los premios de la quiniela

Buen día, bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela Nacional y Provincia del viernes, 14 de noviembre de 2025.

En esta cobertura minuto a minuto vas a encontrar los números ganadores de cada sorteo: Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Actualizado en tiempo real.

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.