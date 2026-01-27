En esta noticia

Buen día, bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela Nacional y Provincia del martes, 27 de enero de 2026.

En esta cobertura minuto a minuto vas a encontrar los números ganadores de cada sorteo: Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Actualizado en tiempo real.

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

