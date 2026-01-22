En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 21 de enero de 2026. A la cabeza salió el 6422 (Loco).

 1°6422 11°8111 
 6214  12°7077
 3°8691  13°5854 
 2878  14°0245 
 9545  15°2774 
 6°4670  16°7594
 5883  17°1964 
 3140  18°4714 
 5261  19°2046 
 10°4384 20°2567 

Te puede interesar

Tras 20 años en construcción, buscan terminar una autopista esencial que conectará Buenos Aires de norte a sur

Te puede interesar

Abrió el parque acuático más grande del país: tiene 30 toboganes y más de 50 atracciones

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

Te puede interesar

Por nueva Ley de Sucesiones, los herederos no recibirán los bienes aunque lo establezca el testamento

Te puede interesar

Despega el avión de combate más fuerte del mundo: domina los cielos y es el orgullo de una nación