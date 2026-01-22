Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 21 de enero de 2026. A la cabeza salió el 6422 (Loco).

1° 6422 11° 8111 2° 6214 12° 7077 3° 8691 13° 5854 4° 2878 14° 0245 5° 9545 15° 2774 6° 4670 16° 7594 7° 5883 17° 1964 8° 3140 18° 4714 9° 5261 19° 2046 10° 4384 20° 2567

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.