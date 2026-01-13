En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 12 de enero de 2026. A la cabeza salió el 2415 (Niña Bonita).
|1°
|2415
|11°
|2258
|2°
|2882
|12°
|4649
|3°
|2241
|13°
|1321
|4°
|5654
|14°
|8649
|5°
|0433
|15°
|7351
|6°
|5720
|16°
|4801
|7°
|7985
|17°
|4065
|8°
|1952
|18°
|8934
|9°
|7839
|19°
|7300
|10°
|1260
|20°
|1393
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.