Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 12 de enero de 2026. A la cabeza salió el 2415 (Niña Bonita).

1° 2415 11° 2258 2° 2882 12° 4649 3° 2241 13° 1321 4° 5654 14° 8649 5° 0433 15° 7351 6° 5720 16° 4801 7° 7985 17° 4065 8° 1952 18° 8934 9° 7839 19° 7300 10° 1260 20° 1393

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.