Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 12 de enero de 2026. A la cabeza salió el 2415 (Niña Bonita).

 1°2415 11°2258 
 2882  12°4649
 3°2241  13°1321 
 5654  14°8649 
 0433  15°7351 
 6°5720  16°4801
 7985  17°4065 
 1952  18°8934 
 7839  19°7300 
 10°1260 20°1393 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

