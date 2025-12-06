En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 6 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 2927 (El Peine).

 1°2927 11°6158 
 3832  12°3210
 3°8159  13°1686 
 6155  14°6887 
 8250  15°2979 
 6°8448  16°0721
 4469  17°5925 
 8349  18°4571 
 5001  19°0401 
 10°2187 20°7600 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.