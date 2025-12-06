Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 6 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 2927 (El Peine).

1° 2927 11° 6158 2° 3832 12° 3210 3° 8159 13° 1686 4° 6155 14° 6887 5° 8250 15° 2979 6° 8448 16° 0721 7° 4469 17° 5925 8° 8349 18° 4571 9° 5001 19° 0401 10° 2187 20° 7600

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.