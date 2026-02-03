Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 3 de febrero de 2026. A la cabeza salió el 4329 (San Pedro).

1° 4329 11° 5321 2° 8608 12° 2555 3° 6282 13° 4594 4° 5815 14° 9658 5° 3130 15° 9124 6° 3400 16° 6789 7° 7341 17° 1213 8° 9099 18° 0378 9° 1728 19° 2176 10° 8325 20° 9432

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.