Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 3 de febrero de 2026. A la cabeza salió el 4329 (San Pedro).

 1°4329 11°5321 
 8608  12°2555
 3°6282  13°4594 
 5815  14°9658 
 3130  15°9124 
 6°3400  16°6789
 7341  17°1213 
 9099  18°0378 
 1728  19°2176 
 10°8325 20°9432 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

