En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 12 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 2344 (La Cárcel).
|1°
|2344
|11°
|5811
|2°
|9594
|12°
|1370
|3°
|6423
|13°
|4469
|4°
|4174
|14°
|9890
|5°
|6125
|15°
|2785
|6°
|7156
|16°
|4094
|7°
|4421
|17°
|9181
|8°
|7525
|18°
|2613
|9°
|2811
|19°
|8953
|10°
|4174
|20°
|4132
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.
¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?
La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.