Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 12 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 2344 (La Cárcel).

1° 2344 11° 5811 2° 9594 12° 1370 3° 6423 13° 4469 4° 4174 14° 9890 5° 6125 15° 2785 6° 7156 16° 4094 7° 4421 17° 9181 8° 7525 18° 2613 9° 2811 19° 8953 10° 4174 20° 4132

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.