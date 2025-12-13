En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 12 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 2344 (La Cárcel).

 1°2344 11°5811 
 9594  12°1370
 3°6423  13°4469 
 4174  14°9890 
 6125  15°2785 
 6°7156  16°4094
 4421  17°9181 
 7525  18°2613 
 2811  19°8953 
 10°4174 20°4132 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.