Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 26 de enero de 2026. A la cabeza salió el 4898 (Lavandera).
|1°
|4898
|11°
|5014
|2°
|0364
|12°
|3080
|3°
|8552
|13°
|5868
|4°
|7760
|14°
|2606
|5°
|0167
|15°
|2662
|6°
|4109
|16°
|1285
|7°
|9072
|17°
|5822
|8°
|9410
|18°
|9432
|9°
|7625
|19°
|7274
|10°
|0312
|20°
|2494
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.