Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 26 de enero de 2026. A la cabeza salió el 4898 (Lavandera).

1° 4898 11° 5014 2° 0364 12° 3080 3° 8552 13° 5868 4° 7760 14° 2606 5° 0167 15° 2662 6° 4109 16° 1285 7° 9072 17° 5822 8° 9410 18° 9432 9° 7625 19° 7274 10° 0312 20° 2494

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.