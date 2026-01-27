En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 26 de enero de 2026. A la cabeza salió el 4898 (Lavandera).

 1°4898 11°5014 
 0364  12°3080
 3°8552  13°5868 
 7760  14°2606 
 0167  15°2662 
 6°4109  16°1285
 9072  17°5822 
 9410  18°9432 
 7625  19°7274 
 10°0312 20°2494 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

