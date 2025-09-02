Edición: Argentina
Información General
Lotería

Quiniela de Tucumán en la Matutina: estos son los resultados del martes 2 de septiembre

Resultados actualizados de la quiniela de Tucumán: revisá los extractos oficiales y descubrí si tu número salió este martes.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 2 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 4930 (Santa Rosa).

 1°4930 11°1012 
 2699  12°9882
 3°3852  13°9583 
 6684  14°7122 
 2321  15°8330 
 6°6590  16°3190
 8852  17°9911 
 9739  18°5879 
 9743  19°7429 
 10°1954 20°1395 

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

