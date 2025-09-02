Quiniela de Tucumán en la Matutina: estos son los resultados del martes 2 de septiembre

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 2 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 4930 (Santa Rosa).

1° 4930 11° 1012 2° 2699 12° 9882 3° 3852 13° 9583 4° 6684 14° 7122 5° 2321 15° 8330 6° 6590 16° 3190 7° 8852 17° 9911 8° 9739 18° 5879 9° 9743 19° 7429 10° 1954 20° 1395

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.