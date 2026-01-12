Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 12 de enero de 2026. A la cabeza salió el 1984 (La Iglesia).

1° 1984 11° 5233 2° 4520 12° 6089 3° 5583 13° 3756 4° 6192 14° 9013 5° 5972 15° 7048 6° 5927 16° 2761 7° 1193 17° 2801 8° 2357 18° 5304 9° 9257 19° 5689 10° 9391 20° 3098

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.