Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 12 de enero de 2026. A la cabeza salió el 1984 (La Iglesia).

 1°1984 11°5233 
 4520  12°6089
 3°5583  13°3756 
 6192  14°9013 
 5972  15°7048 
 6°5927  16°2761
 1193  17°2801 
 2357  18°5304 
 9257  19°5689 
 10°9391 20°3098 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

