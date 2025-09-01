Edición: Argentina
Información General
Lotería

Quiniela de Tucumán en la Matutina: estos son los resultados del lunes 1 de septiembre

Conocé cuáles son los resultados del último sorteo de la quiniela de Tucumán.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 1 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 7088 (El Papa).

 1°7088 11°7456 
 6977  12°7869
 3°1891  13°3828 
 7219  14°0712 
 6800  15°5276 
 6°8451  16°9039
 8509  17°2838 
 6913  18°2914 
 6185  19°7897 
 10°5252 20°2572 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.


¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

