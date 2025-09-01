Quiniela de Tucumán en la Matutina: estos son los resultados del lunes 1 de septiembre

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 1 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 7088 (El Papa).

1° 7088 11° 7456 2° 6977 12° 7869 3° 1891 13° 3828 4° 7219 14° 0712 5° 6800 15° 5276 6° 8451 16° 9039 7° 8509 17° 2838 8° 6913 18° 2914 9° 6185 19° 7897 10° 5252 20° 2572

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.





¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.