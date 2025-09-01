Lotería
Quiniela de Tucumán en la Matutina: estos son los resultados del lunes 1 de septiembre
Conocé cuáles son los resultados del último sorteo de la quiniela de Tucumán.
En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 1 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 7088 (El Papa).
|1°
|7088
|11°
|7456
|2°
|6977
|12°
|7869
|3°
|1891
|13°
|3828
|4°
|7219
|14°
|0712
|5°
|6800
|15°
|5276
|6°
|8451
|16°
|9039
|7°
|8509
|17°
|2838
|8°
|6913
|18°
|2914
|9°
|6185
|19°
|7897
|10°
|5252
|20°
|2572
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.
¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?
La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.
Las más leídas de Información General
1
Tensión
Dos potencias militares se aliaron para controlar el Pacífico y tener una posición estratégica en la Tercera Guerra Mundial
2
3
Ciencia
Se transforma Argentina para siempre: la NASA advirtió que el país está expuesto a una anomalía que traerá graves consecuencias
4
5
Members
1
2
Tips imperdibles
Las claves de inversión del "Gurú del Blue": cuántos dólares tener, a qué apostar y cómo hacerlo
3
Plan dólar
Hasta las elecciones, vencen $ 21 billones y el BCRA puede apretar más el torniquete monetario
4
Destacadas de hoy
Noticias de tu interés
MercadosA cuánto está el dólar blue hoy lunes 1 de septiembre.
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del lunes 1 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios