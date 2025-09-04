Quiniela de Tucumán en la Matutina: estos son los resultados del jueves 4 de septiembre

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 4 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 3515 (Niña Bonita).

1° 3515 11° 1770 2° 7009 12° 7158 3° 2558 13° 9106 4° 7660 14° 0559 5° 5897 15° 5341 6° 3185 16° 6497 7° 1056 17° 7863 8° 9229 18° 7549 9° 4272 19° 5757 10° 4808 20° 1737

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.