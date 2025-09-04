Lotería
Quiniela de Tucumán en la Matutina: estos son los resultados del jueves 4 de septiembre
Conocé cuáles son los resultados del último sorteo de la quiniela de Tucumán.
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 4 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 3515 (Niña Bonita).
|1°
|3515
|11°
|1770
|2°
|7009
|12°
|7158
|3°
|2558
|13°
|9106
|4°
|7660
|14°
|0559
|5°
|5897
|15°
|5341
|6°
|3185
|16°
|6497
|7°
|1056
|17°
|7863
|8°
|9229
|18°
|7549
|9°
|4272
|19°
|5757
|10°
|4808
|20°
|1737
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.
