Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Lotería

Quiniela de Tucumán en la Matutina: estos son los resultados del jueves 4 de septiembre

Conocé cuáles son los resultados del último sorteo de la quiniela de Tucumán.

En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 4 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 3515 (Niña Bonita).

 1°3515 11°1770 
 7009  12°7158
 3°2558  13°9106 
 7660  14°0559 
 5897  15°5341 
 6°3185  16°6497
 1056  17°7863 
 9229  18°7549 
 4272  19°5757 
 10°4808 20°1737 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá